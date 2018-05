In einem rein französischen Finale hat Montpellier am Sonntag zum zweiten Mal nach 2003 die Handball-Champions-League gewonnen. Am Sonntag setzten sich die Franzosen im Endspiel des Final Four in Köln mit 32:26 (16:13) gegen Nantes durch.

Zuvor hatte sich Paris Saint-Germain in der Neuauflage des Vorjahresfinales den dritten Rang gesichert. Frankreichs Meister setzte sich gegen den entthronten Titelverteidiger Vardar Skopje aus Mazedonien knapp mit 29:28 (14:15) durch.