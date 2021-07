Markus Wagesreiter beendet Nationalteam-Karriere

Der österreichische Handballer Markus Wagesreiter hat seine Nationalteamkarriere beendet. Der 33-jährige Defensivspieler absolvierte in 13 Jahren 145 Ländermatches und erzielte dabei 111 Tore. Der West-Wien-Akteur bestritt für Österreich jeweils zwei Welt- und Europameisterschaften.

"Wir erwarten in der Familie wieder Nachwuchs, zudem möchte ich in meinen Beruf als Physiotherapeut einsteigen. Es waren tolle Jahre mit der Mannschaft, und ich bin mir sicher, dass Österreich auch in Zukunft in Europa ein Wort mitreden und sich demnächst wieder für ein Großereignis qualifizieren wird", sagte Wagesreiter fünf Tage nach der verpassten EM-Qualifikation.