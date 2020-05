Hypo NÖ startet in Györ beim Titelverteidiger

Der Cupsieger-Cup ist gewonnen – jetzt will Hypo NÖ endlich auch wieder in der Königsklasse reüssieren. Der erste Europacup-Titel seit 13 Jahren soll der Auftakt gewesen sein zur Rückkehr in die Spitzenklasse. Auch, wenn die aktuelle Gruppe in der Champions League sehr stark ist.

Gleich zum Auftakt wartet am Samstag (18.30 Uhr, live ORF Sport+) in Györ der Titelverteidiger. Das erste Heimspiel in Pool A steht am 13. Oktober (20.25) gegen den deutschen Meister Thüringer HC auf dem Programm, Rumäniens Vizemeister Baia Mare ist über die Qualifikation in die Gruppenphase gekommen.

Seit dem Cupsieger-Coup am 11. Mai hat sich beim achtfachen Meistercup-Sieger einiges getan: Neuer Präsident ist Martin Kweta, neuer Trainer ist Morten Soubak, und sieben Abgänge wurden im Kader durch acht Verpflichtungen ersetzt. Darunter fällt die Heimkehr der früheren Teamstützen Spiridon, Rotis-Nagy und Sanko. Den Stamm der 16-köpfigen Truppe bilden gleich acht brasilianische Teamspielerinnen. Mit Soubak haben sie ihren Nationalcoach nun auch im Klub auf der Betreuerbank sitzen, die Verpflichtung des Dänen war aufgrund der guten Zusammenarbeit von Hypo NÖ mit dem brasilianischen Verband fast eine logische Konsequenz.