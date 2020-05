Handball: Hypo in Frankreich chancenlos

Aller Anfang war schlecht. Die Damen von Hypo Niederösterreich starteten mit einer 21:30-(10:16)-Niederlage bei Metz HB in die Champions-League. Die neuformierte Mannschaft von Trainer Andras Nemeth konnte den Französinnen nur in kurzen Phasen Paroli bieten und muss weiter auf den ersten Sieg in der Königsklasse seit 13. November 2010 warten.



Die Niederösterreicherinnen, die mit fünf Brasilianerinnen, zwei Ungarinnen und nervös in die Partie starteten, gerieten schnell mit 2:8 in Rückstand (14.), arbeitete sich aber ebenso zügig wieder auf Schlagweite heran - 9:11 (23.). Danach dominierten die Französinnen, Metz setzte sich in der zweiten Hälfte bis auf 25:15 ab und ließ nichts mehr anbrennen.



"Einige haben sich nicht an taktische Vorgaben gehalten, drei, vier waren nicht reif für die Champions League", ärgerte sich Nemeth. Sein Team muss in Gruppe C zumindest Platz zwei erreichen, um in die Hauptrunde aufzusteigen. Das Parallelspiel zwischen Györ und Randers (Dän) ist erst am Sonntag.

Gruppe C:

Metz HB - Hypo Niederösterreich 30:21 (16:10)

Beste Werferinnen Hypo: Soos 5, Rodrigues 5, Rocha 3



Sonntag: Randers HK - Györi KC