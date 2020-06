Hopp oder Tropp in Margareten

0:1 steht es aus Wiener Sicht nach dem ersten Spiel der Finalserie der Handball-Liga Austria. 25:28 unterlagen die Fivers in Hard, und somit stehen sie im Heimspiel am Montag (20.20 Uhr, live ORF Sport Plus) schon gehörig unter Druck: Siegen die Vorarlberger erneut, haben sie auch schon den Titel. Christoph Edelmüller ist da anderer Ansicht: "Im Endeffekt hat sich ja nicht viel geändert: Es sind zwei Siege notwendig, wenn wir Meister werden wollen", weiß der Kapitän der Fivers Margareten.

Die Ursachen für die Niederlage im ersten Spiel der Best-of-three-Serie sind gefunden, die Konsequenzen gezogen: "Wir waren zu Beginn zu vorsichtig", analysiert Trainer Peter Eckl, "zu Hause wollen wir ab der ersten Minute voll da sein." Dazu setzen die Wiener auch auf den Heimvorteil, "wir haben ja schon auswärts gesehen, dass wir es drauf haben – auch wenn nicht alles wunschgemäß geklappt hat", sagt Christoph Edelmüller. Das letzte Heimspiel im März haben die Wiener mit 27:26 für sich entschieden, jenes im Grunddurchgang im November endete mit einem Remis.