Handball: Fivers lösen Graz an der Liga-Spitze ab

Mit einem knappen 34:33-Sieg über den HC Linz haben die Fivers Margareten am Samstag nach Abschluss der 5. Runde der spusu-Handball-Liga der Männer die Tabellenführung übernommen. Die Wiener lösten HSG Graz aber nur dank der größeren Anzahl von Toren ab, West Wien ist mit ebenfalls sieben Punkten aus fünf Spielen Dritter.

Letztere feierten mit einem 34:22 in Ferlach den einzigen, allerdings klaren Auswärtssieg der Runde. Bregenz Handball besiegte UHK Krems mit 28:25, knapp ging es auch in Leoben her, wo die Hausherren Schwaz mit 27:26 niederrangen. Leoben bleibt dennoch hinter Linz Schlusslicht.