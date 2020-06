Fivers hoffen in Hard auf den Heimnachteil

Einmal hinfallen ist okay. Aber jetzt stehen wir wieder auf!“ Fivers-Coach Peter Eckl hat mit der schmerzhaften 24:27-Heimniederlage abgeschlossen. Fast zumindest. „Da haben wir das Ziel vor Augen gesehen, aber den letzten Schritt nicht gemacht“, sagt der Wiener Trainer. Ein bisschen Ärger ist immer noch da ob des vergebenen Matchballs am vergangenen Samstag. Vor dem großen Handball-Showdown am Donnerstag in Hard (20.20 Uhr, live ORF Sport+) lebt die Chance auf das erste Double für die Fivers in der 94-jährigen Klubgeschichte noch.

„Wir haben vor wenigen Tagen dort gewonnen“, gibt sich Eckl positiv: „Warum sollten wir das nicht noch einmal schaffen, vor allem jetzt, wo wir wieder in Bestbesetzung antreten können?“ Denn im zweiten Spiel mussten die Margaretner auf ihren gesperrten Kapitän Christoph Edelmüller verzichten. „Letztlich ist es uns nicht gelungen, seinen Ausfall am Kreis zu kompensieren“, analysiert der Trainer.