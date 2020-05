Handball: Fivers fordern Verfolger Nr. 1

Es war der einzige kleine Makel im historischen Meisterjahr. Die Fivers aus Margareten gingen in der vergangenen Saison vor eigenem Publikum einmal als Verlierer vom Parkett. Den Spielverderber gab Hard.



In der ersten Runde des Play-offs im Februar hatten die Vorarlberger die Wiener überrascht (26:27), im Liga-Halbfinale konnten sich die Fivers revanchieren. Lediglich fünf Tore gaben in den drei Semifinalpartien den Ausschlag.



Doch nicht nur deswegen steckt in dem Duell zwischen den Fivers und Hard in der Hollgasse (Mittwoch, 20 Uhr) einiges an Spannung. Auch der bisherige Saison-Verlauf sorgt für Brisanz: Hard ist das einzig noch ungeschlagene Team und steht auf Tabellenplatz zwei, auf Rang eins liegen die Fivers nach dem souveränen 34:27-Sieg am Wochenende in Innsbruck. "Gegen Hard können wir zeigen, dass wir zurecht an der Spitze stehen", betont Fivers-Coach Peter Eckl.