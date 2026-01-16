Sport

81 Treffer: Torrekord bei der Handball-EM

Handball-EM
Slowenien und Montenegro lieferten sich bei der Handball-EM einen wahren Schlagabtausch mit jeder Menge Volltreffern.
16.01.26, 20:28

Die Handballer aus Slowenien und Montenegro haben bei der EM einen Rekord aufgestellt. 81 Tore fielen beim 41:40-Sieg der Slowenen in ihrem ersten Gruppenspiel in Oslo. Die bisherige EM-Bestmarke datierte nach Angaben der Europäischen Handball-Föderation (EHF) aus dem Jahr 2016. Damals setzte sich Belarus mit 39:38 gegen Island durch. 

Handball-EM: Österreich verliert zum Auftakt gegen Deutschland
