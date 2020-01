Handball-EM: Nordmazedonien gewinnt in der Österreich-Gruppe

Die Überraschung des Tages lieferte Portugal. Zum ersten Mal seit 2006 wieder bei einer kontinentalen Endrunde vertreten, zwang man den dreifachen Europameister Frankreich (2006, Wien 2010, 2014) in die Knie. Der EM-Dritte von 2018 unterlag schließlich in Pool D in Trondheim mit 25:28 (11:12). Die zweite Partie entschied vor Heimpublikum Mitveranstalter und -Favorit Norwegen gegen EM-Debütant Bosnien-Herzegowina mit 32:26 (17:12) für sich.

In Gruppe F blieben Überraschungen aus. In Göteborg gewann Slowenien gegen Polen mit 26:23 (13:11), im zweiten Spiel ließ Schweden der Schweiz keine Chance. Die Eidgenossen, so wie Portugal erstmals seit 2006 wieder dabei, waren schon zur Halbzeit mit 13:20 in Rückstand gelegen und verloren schließlich 21:34.