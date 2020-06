Die Fivers erzwingen ein drittes Finalspiel

Mit einem 27:25-Heimerfolg gegen Titelverteidiger HC Hard stellten die Wiener in der Finalserie auf 1:1. Die Entscheidung wird nun am Freitag in Vorarlberg fallen.In der ausverkauften Hollgasse lieferten sich beide Teams in der Neuauflage des vorjährigen Finales einen nicht hochklassigen, dafür harten Schlagabtausch. Die im ersten Duell 25:28 unterlegenen Fivers agierten unter Erfolgsdruck im Angriff abgebrühter. In der zweiten Spielhälfte konnten die Wiener zunächst nachlegen. Als der regierende Meister auf zwei Treffer verkürzte, kam wieder viel Hektik ins Spiel. Die Hausherren retteten sich aber über die heikle Phase und dürfen nun wieder auf den ersten Titel seit 2011 hoffen.