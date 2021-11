Handball: Dämpfer für die ÖHB-Herren in der EM-Vorbereitung

Die österreichischen Handballer haben am Sonntag das zweite Testspiel gegen Tschechien klar verloren. Zwei Tage nach dem 35:30-Erfolg in der Südstadt unterlagen Nikola Bilyk und Co. in Brno 21:30 (11:14) und tankten dabei kein weiteres Selbstvertrauen für die EM im Jänner.

Nach schlechtem Beginn mit 1:5 arbeitete sich die Mannschaft von Teamchef Ales Pajovic im Laufe der ersten Hälfte immer wieder bis auf ein Tor heran. In der Schlussphase warfen die Tschechen aber doch wieder einen Dreitorevorsprung zur Pause heraus.