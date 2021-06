Bregenz erobert Tabellenführung zurück

Bregenz ist in der Handball Liga Austria (HLA) weiterhin ungeschlagen. Die Vorarlberger feierten am Freitagabend zum Abschluss der fünften Runde einen 36:30-Auswärtssieg bei der HSG Bärnbach/Köflach und führen die Tabelle nach vier Siegen und einem Remis mit neun Punkten vor den jeweils einen Zähler zurückliegenden Verfolgern SG West Wien und HC Hard an.

Die Bregenzer, bei denen der zuletzt gesundheitlich angeschlagene Goalie und Kapitän Goran Aleksic nicht spielte, erarbeiteten sich bis zur Pause eine 18:15-Führung. Nach dem Seitenwechsel war der Heimsieg aber schnell in trockenen Tüchern, nach 40 Minuten stand es bereits 28:18, am Ende brachten die Bregenzer einen Sechs-Tore-Vorsprung ziemlich mühelos über die Zeit.

Der Tabellenführer kann also mit Selbstvertrauen ins anstehende Spitzenspiel bei West Wien am Sonntag (19.30 Uhr) gehen. Bärnbach/Köflach ist hingegen vor dem Heimduell mit dem HC Fivers WAT Margareten weiterhin ohne Punkt.