Bilyk und Kiel in Champions League gegen FC Barcelona

Österreichs Handball-Aushängeschild Nikola Bilyk trifft mit seinem Klub THW Kiel in der Gruppenphase der Champions League 2020/21 u.a. auf den FC Barcelona und Veszprem. Das ergab die Auslosung der Königsklasse am Mittwoch.

Kurioserweise steht Deutschlands Meister so wie die beiden genannten Teams sowie Paris Saint-Germain auch im Final-Four der aktuellen Saison, das aufgrund der Corona-Pandemie auf Ende Dezember dieses Jahres verschoben wurde - und damit rund dreieinhalb Monate nach den ersten Gruppenspielen der kommenden Spielzeit über die Bühne geht.

Mit der neuen Saison tritt ein neues Spielsystem in Kraft. Anstelle von bisher vier Gruppen mit insgesamt 28 Mannschaften gibt es nur noch zwei Gruppen mit je acht Teams. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe ziehen direkt in das Viertelfinale ein. Die Mannschaften der Plätze drei bis sechs ermitteln in einer Play-off-Runde die letzten vier Viertelfinalteilnehmer.