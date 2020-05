Handball: 1. Heimspiel, 1. Endspiel

60 Minuten ist die Saison in der Champions League erst alt und Hypo Niederösterreich steht bereits unter Druck. Nach der 21:30-Pleite in Metz steht Österreichs Damen-Meister (Samstag, 20.20 Uhr/live ORF Sport Plus) im Heimspiel gegen Randers unter Druck, "denn das Ziel heißt weiterhin Hauptrunde", sagt Manager Dieter Heger.



Die Favoritenrolle im Kräftemessen zwischen dem achtfachen Champions-League-Sieger aus der Südstadt und dem dänischen Debütanten in der Königsklasse ist alles andere als eindeutig verteilt.



Randers überraschte zum Auftakt mit einem 29:23-Heimsieg gegen das Top-Team aus Györ. Unklar bei Hypo ist, ob die angeschlagene Spielführerin Alexandra Nascimento, die bereits in Metz schmerzlich vermisst worden ist, fit wird.