Hamburger SV zu Gast in Bad Erlach

Als Vorbereitungsort suchte sich der HSV die Marktgemeinde Bad Erlach nicht ohne Grund aus. Denn die Verantwortlichen haben viel Erfahrung mit internationalen Topklubs, wie Bürgermeister Johann Rädler berichtet: „Wir hatten unter anderem schon Fenerbahce Istanbul und den FC Everton bei uns zu Gast.“

Auch das österreichische U21-Nationalteam von Trainer Werner Gregoritsch ist jährlich Gast in Bad Erlach um sich dort den Feinschliff für die bevorstehenden Qualifikationsspiele zu holen.

Dementsprechend schockiert wirkte das Gemeindeoberhaupt, als in deutschen Boulevardmedien von schlechten Platzverhältnissen in Bad Erlach die Rede war. „Wir hatten einen braunen Streifen am Rasen, den wir aufgrund eines Maschinendefekts nicht gleich ausbessern konnten. Aber rechtzeitig zum Beginn des Trainingslagers präsentierte sich der Platz in einwandfreiem Zustand“, erklärt Rädler.