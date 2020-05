Haider-Maurer Österreichs Nummer 1

Noch eine Trainingswoche schiebt Andreas Haider-Maurer ein. Am Montag wird er in aller Ruhe und vor allem mit Genuss die neue Weltrangliste begutachten. Ohne vergangene Woche gespielt zu haben überholt der Groß Gerungser Dominic Thiem und ist damit erstmals bester Österreicher. Thiem, zuletzt auf Platz 44, fielen die Punkte vom Vorjahres-Achtelfinale von Madrid aus der Wertung. Haider-Maurer, Nummer 47, winkt aber ab: „Es ist nicht wichtig, wer der beste Österreicher ist. Es wäre mir lieber, ich wäre Nummer 20 der Welt und Nummer vier in Österreich. Da habe ich mehr davon.“

Ein Umstand, der sich heuer abzeichnete, in der inoffiziellen Jahreswertung ist der 28-Jährige die Nummer 33, Thiem die Nummer 49. „Er hat sich das mit guten Ergebnissen verdient“, sagt selbst der 21-Jährige, dem aber wohl die Zukunft gehört.

Haider-Maurer profitierte vor allem von seinen neuen Trainer Daniel Huber. In Rio stand er im Semifinale, in Casablanca im Viertelfinale und in Monte Carlo immerhin im Achtelfinale. Vor den French Open (ab 24. Mai) schlägt er noch in Genf auf, in Paris selbst spielt er auch Doppel – mit dem deutschen Rastafari Dustin Brown.

Was bringt dieser Status? In Wahrheit ist dies nur vor dem Daviscup ausschlaggebend. Da würde Haider-Maurer im Juli gegen die Niederlande als Einser-Spieler antreten. Das tat er nach Thiems Absage aber auch in Schweden.