Haider-Maurer ist fit für Kitzbühel

Kitzbühels Turnierboss Alexander Antonitsch kann aufatmen. Andreas Haider-Maurer, der in Umag im Achtelfinale aufgegeben hat, wird in Kitzbühel antreten. „Andi ist nicht wirklich verletzt. Er hat eine starke Blockade in der Lendenwirbelsäule, daher kommen die Schmerzen. Einfach eine Überbelastung“, sagt Manager Bernd Haberleitner. Nach zwei trainingsfreien Tagen wird am Sonntag wieder geübt. Voraussichtlich am Dienstag wird er von einem Qualifikanten gefordert.

Dominic Thiem ist ebenfalls wieder in Kitzbühel mit von der Partie und längst angereist. Im Vorjahr scheiterte der Niederösterreicher nur knapp am Slowaken Martin Klizan, heuer wartet der Russe Andrej Kusnetsow, die Nummer 82 der Welt. Thiem erhielt von Antonitsch eine Wild Card. „Dafür spielt er auch bei uns, wenn er einmal keine mehr braucht“, sagt Antonitsch. Bei einem Sieg des 19-Jährigen würde im Achtelfinale Jürgen Melzer warten. Der Niederösterreicher ist natürlich die große Zugnummer des Turniers.

„Jürgen kommt mit viel Selbstvertrauen aus dem Achtelfinale in Wimbledon nach Kitzbühel, zudem ist er wieder schmerzfrei“, berichtet der gut aufgelegte Turnierdirektor.

Am Samstag startet beim Bet-at-home Cup die Qualifikation, das Finale geht nächsten Samstag über die Bühne.