Haider-Maurer gewinnt Challenger in Como

Andreas Haider-Maurer holte in Como seinen zweiten Challenger-Titel. Der Daviscup-Spieler besiegte den an Nummer 2 gesetzten Portugiesen Joao Sousa (ATP 122) mit 6:3 und 6:4 und revanchierte sich damit für die Viertelfinalniederlage von Sibiu vor drei Wochen. Mit den erspielten 80 Punkten wird sich der 25-jährige Waldviertler in der nächsten Weltrangliste (10. September) etwa an Position 130 in der ATP-Weltrangliste wieder finden.

"Die physische Marschrichtung seit meiner Bänderverletzung stimmt und auch meine Tennisform geht weiter nach oben", sagt Haider-Maurer, der seit vier rund Monaten von Werner Eschauer gecoacht wird. Nächste Woche startet Österreichs Nummer zwei beim Challenger von Brasov.