Haftstrafe für ehemaligen ÖBSV-Funktionär

"In letzter Zeit häufen sich die Fälle, wo Menschen in verantwortungsvollen Positionen keine Achtung vor fremden Geldern haben", begründete der Senatsvorsitzende Christian Dostal diese Entscheidung. Die Gier wachse und mache auch vor Steuer- und Sponsorengeldern nicht Halt. Die Justiz müsse das Vertrauen der Bevölkerung in den sorgsamen Umgang mit diesen Beträgen wiederherstellen. Der Beschuldigte habe "ohne Motiv" gehandelt und immerhin das halbe Jahresbudget des ÖBSV unterschlagen.



Dies war dem Finanzreferenten nicht schwer gefallen, weil er im Verband offenbar großes Vertrauen genoss und eine Einzelzeichnungsberechtigung besaß. Nicht zuletzt deshalb wertete das Gericht seine Manipulationen als "furchtbare Tat".