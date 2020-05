Härtetest für Österreichs Handballer

Nach zehn von 18 Runden ist in der Handball Liga Austria wieder alles offen: Die ersten sechs Teams sind nur durch vier Punkte getrennt. Da kommt die Nationalteam-Pause gerade recht.



Seit Sonntag bereitet der neue Teamchef Patrekur Johannesson seinen 17-Mann-Kader in Bregenz auf den ersten Härtetest vor. Am Donnerstag reist das Team nach Gdansk ( Danzig) zum Vier-Nationen-Turnier (4. bis 6. November) gegen Gastgeber Polen, Weißrussland und Russland. Das Turnier dient als Testlauf für die WM-Vorqualifikation im Jänner gegen Israel und Großbritannien.



Patrekur Johannesson gibt dabei sein Debüt an der Seitenlinie der österreichischen Herren-Auswahl. "Unser erster Lehrgang im September war zum Kennenlernen gedacht, aber jetzt fangen wir richtig an", sagt der Isländer, der beim Turnier auf Kapitän und Spielmacher Viktor Szilagyi verzichten muss. Der Deutschland-Legionär ist nach einem Bänderriss im Ellbogen erst auf dem Weg zurück. Vor allem Gastgeber Polen stellt einen Gradmesser für die ÖHB-Auswahl dar: Bei der EM 2010 waren die Polen mit Platz vier knapp an einer Medaille vorbeigeschrammt.