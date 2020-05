Härtere Strafen für Doping-Sünder

Die Zeiten für Dopingsünder werden härter. So sieht es das verschärfte Regelwerk der Welt-Anti-Doping-Agentur ( WADA) vor, das in der kommenden Woche auf der Konferenz in Johannesburg ( Südafrika) beschlossen wird. Ab 2015 ist bei Erstvergehen als Regelstrafe eine Sperre von vier Jahren vorgesehen. Damit wird das bisherige Strafmaß verdoppelt.

Eine Verschärfung, die der österreichische Sportrechtsexperte Christian Flick begrüßt: „Das ist kein Reförmchen, sondern eine Reform. Der Dopingkampf wird künftig härter geführt.“ Die bisherigen Zweijahressperren seien für die Sportler bereits hart gewesen, die neue Regelstrafe sei nun aber praktisch gleichbedeutend mit einem Karriereende. Bei vier Jahren Zwangspause sei für den Betroffenen kaum noch Licht am Ende des Tunnels auszumachen, so der Jurist.