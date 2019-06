Gutes EM-Los für Österreichs Handballer

Gruppe C (in Trondheim): Spanien (Titelverteidiger), Deutschland, Lettland, Niederlande.

Gruppe D (in Trondheim): Frankreich, Norwegen, Portugal, Bosnien-Herzegowina.

Gruppe E (in Malmö): Dänemark, Ungarn, Island, Russland.

Gruppe F (in Göteborg): Schweden, Slowenien, Schweiz, Polen.

Hauptrunden-Spielorte von jeweils zwei Aufsteigern je Gruppe sind Wien (A, B, C) und Malmö (D, E, F). Das Final-Wochenende findet in Stockholm statt.