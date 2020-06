Gute Gründe für den paralympischen Jubel

Ein Bundespräsident muss Entscheidungen treffen. Manchmal schwierige, ab und zu fallen sie ihm auch leicht. Heinz Fischer, erster Mann im Staate Österreich, benötigte keine lange Nachdenkphase bei der Wahl der olympischen Eröffnungsfeiern in London, um sich für jene der Paralympics zu entscheiden. Er wollte bewusst ein Zeichen setzen.

Zeichen werden dieser Tage in London viele gesetzt. Die Paralympics haben noch nie so einen hohen Stellenwert genossen wie bei den Spielen 2012. Die Paralympics sind an die Wiege ihrer Idee zurückgekehrt.

Hier ein paar Gründe, warum die Spiele eine Weltmetropole begeistern:

Eröffnung Die Feier übertraf in der Meinung der britischen Medien sogar jene der Olympischen Spielen. Nicht nur die Royal Family erwies ihr die Ehre, auch die englische Regierungsspitze war geschlossen anwesend. Und bei den Bewerben tauchen sie dann auch still und heimlich auf, die Royals. Beim gemeinen Volk sammeln sie damit Sympathiepunkte.

Öffentlichkeit Die Medien übertreffen einander mit Extra-Ausgaben oder Sondersendungen und tragen der Entwicklung Rechnung. Mit Berichten über die Spiele kann man beim interessierten Leser punkten.

Das Stadtbild Unterschiede zu den Spielen vor wenigen Wochen sind kaum zu erkennen. In der gesamten Stadt ist eine Games Lane für die Teilnehmer reserviert, um dem täglichen Stau, der dem Begriff Schleichweg eine völlig neue Bedeutung verleiht, zu umfahren.

Die Begeisterung Die Paralympics sind in London Thema des Alltags. Ob in der U-Bahn, im Kaffeehaus oder den vielen Pubs – überall wird über die Spiele gesprochen, gelesen oder auf einem Flatscreen geschaut. An den Wettkampf-Stätten selbst kennt der Jubel ohnehin keine Grenzen.

Die Leistungen Man kommt aus dem Staunen nicht raus. Allein im Aquatics Centre wurden am ersten Tag der Schwimmbewerbe gleich drei neue Weltrekorde aufgestellt, sodass es sogar Prinz-Gemahlin Kate von ihrem Ehrenplatz riss.

Unterstützung Wenngleich man in Relation zu den Olympischen Spielen nach wie vor hinterherhinkt – es fließt immer mehr Geld in die Paralympics. Auch das ÖPC kann ein Lied davon singen und freut sich über die Unterstützung einiger Sponsoren wie dem langjährigen Partner AUVA.