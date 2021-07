"Dienstunfall": Grünberg über Heer sozial abgesichert

Der tragische Unfall von Kira Grünberg am 30. Juli beim Stabhochsprung-Training in Innsbruck wird als Dienstunfall anerkannt, womit erhebliche Sozialleistungen verbunden sind. Basis dafür ist der Status Grünbergs als Heeressportlerin. Dies gab das Sportministerium am Dienstag bekannt. Minister Gerald Klug hatte Grünberg am Vortag bei ihrer Therapie in der Rehabilitationsklinik Bad Häring besucht.

Die österreichische Stabhoch-Rekordlerin erhält damit die Kosten für Behandlung und Rehabilitation ersetzt, zudem habe sie Anspruch auf Pflegegeld und Pension. Der zuständige Sozialversicherungsträger leistet laut Ministeriumsaussendung auch Zuschüsse zu notwendigen Umbauten und Anschaffungen. Grünberg bleibt bis auf Weiteres Bundesheer-Bedienstete und soll aus dem Ressort auch darüber hinaus unterstützt werden.

Mehr zum Thema

2. September: "Laufen für Kira"

Olympiasieger Robert Harting besuchte Kira Grünberg