Große Aufgabe: Ein Riese wartet auf Dominic Thiem

New York, New York. Ob Dominic Thiem Frank Sinatra kennt, ist anzuzweifeln, aber über die Stadt, die niemals schläft, kann er mittlerweile ein Lied singen. Ein Gutes. Zum vierten Mal steht er bei den US Open im Achtelfinale. So oft wie übrigens bei keinem anderen Grand-Slam-Turnier.

3:18-Stunden war er Freitagnacht auf dem Platz gestanden, um Lokalmatador Taylor Fritz zu besiegen. In Zahlen: 3:6, 6:3, 7:6(5), 6:4. Einmal mehr war es der Kampfgeist, der Thiem eine Runde weiter brachte. Zwischen teilweise durchwachsenem Spiel rastete Thiem immer wieder aus, fluchte und demolierte ein Racket. „Wenn es im Rahmen bleibt, ist das in Ordnung, ich will nur keine negative Körpersprache. Wenn er Fehler macht, soll er sich ärgern“, sagt Trainer Günter Bresnik.