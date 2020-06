Grigorijan: Für Österreich nach Rio

Die Initiative des österreichischen Fußballverbandes, Salzburg Stürmer-Star Alan demnächst einbürgern zu lassen, weckt auch Hoffnung beim 22-jährigen Boxer Howig Grigorijan, demnächst die Österreichische Staatsbürgerschaft zu erhalten. „Was Alan für den Fußball, ist Howig für den Box-Sport. Er ist eines der größten Talente am Bundesstützpunkt des österreichischen Boxverbandes und könnte Österreich bei den nächsten Olympischen Spielen würdig vertreten,“ erklärt sein Trainer und Bounce-Chef Daniel Nader. Der aus Armenien stammende und in Moskau geborene Grigorijan lebt seit 16 Jahren in Österreich und hat vor vier Jahren um die österreichische Staatsbürgerschaft angesucht. Seit seinem 15. Lebensjahr trainiert er zwei Mal täglich am Bundesstützpunkt des österreichischen Boxverbandes im Boxteam Bounce und istmehrfacher Wiener Landesmeister und Staatsmeister.

2010 wäre Grigorijans Familie beinahe abgeschoben worden - nicht zuletzt aufgrund seiner sportlichen Leistungen und der Hilfe des Boxverbandes durfte die Familie bleiben. Mittlerweile kümmert sich der Weltergewichtsboxer auch um den Nachwuchs.