GolfOpen: illustres Feld und irischer Star

Im letzten Abdruck haben die Veranstalter der Austrian GolfOpen in Atzenbrugg (22. bis 25. September) einen weiteren Superstar verpflichtet. Der dreifache Major-Sieger Padraig Harrington wird im Diamond Country Club bei Tulln abschlagen. Der Ire komplettiert bei der mit einer Million Euro dotierten Veranstaltung ein Spitzenfeld mit John Daly und Miguel Angel Jimenez sowie den österreichischen Top-Spielern.



Harrington ist Europas erfolgreichster aktiver Golfer bei Major-Turnieren. Der Ire gewann 2007 und 2008 die British Open und 2008 zudem die PGA Championships. Der 40-Jährige trug sich 14-mal in die Siegerliste auf der European Tour ein und gehörte zudem vier Mal dem siegreichen Ryder-Cup-Team Europas an. Mit einem Karriere-Verdienst von 22,3 Millionen Euro liegt er im ewigen Preisgeld-Ranking der europäischen Eliteliga an der vierten Stelle.



Harrington wird am Super Tuesday (20. 9.) ebenso wie John Daly erstmals Bekanntschaft mit dem Kurs machen. An diesem Einladungsturnier wird mit der ehemaligen Miss World Rosanna Davison, DJ Ötzi, Stephan Eberharter, Andreas Goldberger und Ex-Liverpool-Torhüter Jerzy Dudek Prominenz aus Society und Sport teilnehmen.