Wiesberger übernimmt Führung in Doha

Bernd Wiesberger zeigt nach dem sechsten Rang in Abu Dhabi auch in Doha auf. Der Burgenländer schaffte am Donnerstag beim Katar Masters eine 66er-Runde (6 unter Par) und schob sich damit von Rang 22 nach dem ersten Tag auf Platz eins vor. Wiesberger liegt mit gesamt 135 Schlägen gemeinsam mit den Südafrikanern George Coetzee und Branden Grace an der Spitze.

Stars wie Titelverteidiger Sergio Garcia (138), Ernie Els (139), Paul Lawrie (140), der Weltranglisten-Zweite Henrik Stenson (141) oder Justin Rose (141) kamen mit dem Doha GC nicht so gut zurecht wie Österreichs Nummer eins. Der 29-jährige Oberwarter spielte vor allem auf der ersten Runde groß auf und verbuchte auf den Bahnen 13, 14, 15 und 16 vier Birdies hintereinander.