Österreichs Top-Golfer Bernd Wiesberger ist mit einer starken Leistung in die Saison gestartet. Der Burgenländer schaffte am ersten Tag des European-Tour-Turniers in Abu Dhabi eine 68er-Runde und blieb damit vier unter Par. Wiesberger, der fünf Birdies und ein Bogey spielte, lag damit auf dem geteilten zehnten Platz.

Die Führung nach dem ersten Tag der mit 2,7 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung übernahm der British-Open-Sieger Henrik Stenson aus Schweden mit 64 Schlägen.