Wichtiges Turnier für Bernd Wiesberger

Bernd Wiesberger steht vor einem seiner wichtigsten Turniere der Saison. Der 28-Jährige nimmt am Donnerstag im Wentworth Club die BMW PGA Championship in Angriff. Eine ähnlich gute Leistung wie beim zwölften Rang im Vorjahr würde ihm viele Türen öffnen. Zehn Major-Gewinner und vier Spieler der Top Ten schlagen bei dem 4,75-Millionen-Euro-Turnier in Virginia Water ( Surrey) ab.

Als "Longhitter" kommt Wiesberger der Par-72-Kurs entgegen. Zuletzt hatte der Burgenländer in Spanien allerdings auch Rückschläge verkraften müssen, schaffte aber nach einer 80er-Auftaktrunde noch den Cut. Der Gewinner von drei Titeln steht allerdings auch unter Druck. Denn nur eine Verbesserung vom aktuell 68. Platz der Weltrangliste unter die besten 60 nach diesem Turnier bringt ihm den erhofften Fixstartplatz für die US Open. Gelingt dies nicht, besteht am Montag die Möglichkeit der Teilnahme an der Europa-Qualifikation im Walton Heath Club.

Die Gruppe der Asse wird angeführt von Henrik Stenson (Sd/3. der Weltrangliste), Sergio Garcia (Sp/7.), Justin Rose (Eng/9.) und Rory McIlroy (Nir/10.). Titelverteidiger in Wentworth ist Matteo Manassero (It).