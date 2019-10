Golf: Tirolerin Wolf feierte in Indien ersten Europa-Tour-Sieg

Die Tirolerin Christine Wolf hat am Sonntag in Indien ihren ersten Erfolg auf der Golf-Europa-Tour der Damen gefeiert. Vor dem Schlusstag in Front, fixierte die 30-Jährige mit einer 69er-Runde im DLF-Golf Club in Gurgaon bei Neu-Delhi mit dem Gesamtscore von 11 unter Par und drei Schlägen Vorsprung den Sieg, der ihr 68.392 Dollar (rund 62.000 Euro) einbrachte.

Zweite wurde die Norwegerin Marianne Skarpnord vor der einen weiteren Schlag zurückliegenden Engländerin Meghan MacLaren.