Tiger Woods bei US Masters nur einen Schlag hinter der Spitze

In der 2. Runde des 83. US Masters in Augusta hat sich Tiger Woods um zwei Schläge gesteigert. Mit dem Total von 6 unter Par liegt der 43-jährige Superstar nur noch einen Schlag hinter den Führenden.

Nach der Hälfte des Turniers ist die Konstellation an der Spitze sehr ungewöhnlich. Fünf Golfprofis liegen mit je 7 unter Par in Führung. Jeder von ihnen hat in seiner Karriere schon ein Turnier auf Grand-Slam-Stufe gewonnen. Es sind dies die Australier Adam Scott und Jason Day, der Südafrikaner Louis Oosthuizen, der letztjährige British-Open-Gewinner Francesco Molinari aus Italien sowie der Amerikaner Brooks Koepka, der in den letzten zwei Jahren sogar drei große Titel errungen hat.