Golf: Straka bei PGA-Turnier in Punta Cana vor Schlussrunde Fünfter

Profigolfer Sepp Straka liegt beim PGA-Golfturnier in Punta Cana in der Dominikanischen Republik vor der Schlussrunde auf Rang fünf. Der gebürtige Wiener überzeugte am Samstag mit einer 67er-Runde und verbesserte sich damit um sechs Plätze. Mit ihm sind drei weitere Spieler Fünfte, der führende Engländer Graeme McDowell hat vier Schläge weniger. Auf Rang zwei fehlen Straka zwei Schläge.