Bernd Wiesberger im Dauerhoch

Es geht dieser Tage Schlag auf Schlag in der Karriere von Bernd Wiesberger. Ein Highlight folgt dem anderen, eine Bestmarke reiht sich an die nächste, Woche für Woche, Turnier für Turnier sorgt der burgenländische Golfer für neue Superlative und Schlagzeilen.

Sechster beim Saisonstart in Abu Dhabi, Dritter in Doha, Vierter in Dubai – im Jahr 2015 ist Bernd Wiesberger bisher die Treffsicherheit und Konstanz in Person. Nun holt der 29-Jährige bereits zum nächsten Schlag aus – bei den Malaysian Open in Kuala Lumpur, die zur European Tour zählen und mit drei Millionen US-Dollar dotiert sind, geht Wiesberger als Führender in den Schlusstag. Und das nach einer furiosen Runde, wie man sie von ihm so bisher noch nicht gesehen hatte. Gerade einmal 63 Schläge benötigte der Österreicher am dritten Tag, neun unter Par – das ist die beste Runde, die Wiesberger in seiner Tourkarriere je gespielt hat. "Starker Start und starkes Finish heute", twitterte er. "Wirklich fein gespielt den ganzen Tag. Bereit für einen weiteren guten Tag!"

Für Wiesberger ist nun der dritte Turniersieg auf der European Tour, der erste seit 2012, in Schlagdistanz. Mit zwei Schlägen Vorsprung auf den Spanier Alejandro Canizares geht der Österreicher am Sonntag in die Schlussrunde.