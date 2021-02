Golf: Schwarzer Tag für Wiesberger in Saudi-Arabien

Bernd Wiesberger, der nach zwei Runden noch Dritter gewesen war, fiel mit 76 Schlägen am letzten Tag beim European-Tour-Turnier in Saudi-Arabien an die 53. Stelle zurück. Matthias Schwab beendete das 3,5-Millionen-Dollar-Turnier nach einer Par-Runde als 41. Den Sieg sicherte sich der Weltranglisten-Erste Dustin Johnson (USA). Der von der 18. Position in den Finaltag gestartete Wiesberger machte ein Doppelbogey am ersten Loch zwar gleich mit zwei Schlaggewinnen wett. Doch in der Folge klappte für den 35-Jährigen nichts mehr, er fabrizierte sechs Bogeys und beendete den Bewerb mit insgesamt einem Schlag unter Par. In der Vorwoche war Österreichs Nummer 1 in Dubai noch Sechster geworden.