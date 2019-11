Golf: Schwab erstmals in den Topp 100 der Weltrangliste

Der Steirer Matthias Schwab scheint dank seines zweiten Platzes beim Europa-Tour-Turnier in Antalya erstmals unter den besten 100 der Golf-Weltrangliste auf. Der 24-Jährige machte 22 Plätze gut und ist nun 80., er war an der 228. Stelle in das Jahr gestartet. Im Race to Dubai verbesserte er sich um vier Positionen auf Rang 14.

Bernd Wiesberger liegt im Race weiterhin an der Spitze. In der Weltrangliste ist der dreifache Saisonsieger aus dem Burgenland unverändert 24., angeführt wird diese wie in der Vorwoche von Brooks Koepka ( USA) vor Rory McIlroy (NIR) und Dustin Johnson ( USA).