Rückenprobleme bringen Woods zur Aufgabe

Tiger Woods kämpft erneut mit Rückenproblemen. Die amerikanische Golf-Ikone musste das Turnier der US-PGA-Tour in San Diego am Donnerstag (Ortszeit) am zwölften Loch vorzeitig beenden. Nach elf Löchern lag der 39-Jährige zwei Schläge über Par. „Es ist frustrierend“, sagte Woods nach seinem vorzeitigem Aus und machte die kühle Witterung in Kalifornien für seine Schwierigkeiten verantwortlich.

Woods hatte sich Ende März vergangenen Jahres einer Rückenoperation unterziehen und vier Monate pausieren müssen. Bei den Phoenix Open vergangene Woche hatte er den Cut verpasst. Noch am Dienstag hatte die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste der alpinen Ski-WM in Beaver Creek einen Besuch abgestattet und beobachtet, wie seine Freundin Lindsey Vonn im Super-G zur Bronzemedaille fuhr.

Das Turnier in San Diego wurde wegen Dunkelheit vorzeitig abgebrochen. Es führt der Amerikaner Nicholas Thompson mit acht unter Par.