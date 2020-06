Golf: Platzrekord bei British Open

Scott, der noch kein Major-Turnier gewonnen hat, war von den perfekten Bedingungen angetan. "Das war wie ein netter Spaziergang im Park", sagte der 32-Jährige, der schon am Vormittag an der Reihe gewesen war. "Ich habe nicht erwartet, dass ich so spielen würde." Er ließ acht Birdies auf ein Bogey folgen und vergab erst am letzten Loch mit einem zweiten Schlagverlust die Egalisierung des Rekords bei Major-Turnieren.



Im Mittelpunkt des mit umgerechnet 6,333 Millionen Euro dotierten Turniers stand aber einmal mehr Tiger Woods. Dem Gewinner von 14 Major-Titeln, der die Weltrangliste zuletzt am 31. Oktober 2010 angeführt hatte, gelangen einige phänomenale Putts. "Ich hatte einen guten Start, der Platz spielte sich sehr gut heute", sagte der 36-Jährige, der die silberne Rotweinkanne ("The Claret Jug") 2000, 2005 und 2006 mitnehmen durfte. "Aber wir haben noch einen weiten Weg vor uns."