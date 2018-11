Golf: Mickelson gewinnt Show-Duell mit Woods und holt Jackpot

Phil Mickelson hat am Freitag in Las Vegas eine hochdotierte Golf-Exhibition ("The Match") gegen den 14-fachen Major-Sieger Tiger Woods (beide USA) für sich entschieden. Der fünffache Major-Gewinner kassierte für seinen Erfolg am vierten Loch des Stechens des Lochwettspiels (Match Play) den Jackpot von neun Millionen Dollar (7,9 Millionen Euro).

Das von einem TV-Sender der Turner-Gruppe organisierte Duell bot sportlich allerdings keine spektakulären Schläge. Beide Spieler konnten zudem Wetten abschließen. Jene auf eine Million Dollar für einen Eagle (2 Schläge unter Par) am 9. Loch brachte keinen Sieger. Mit anderen Wetten heimsten beide aber insgesamt 800.000 Dollar ein, die sie über ihre Stiftungen für wohltätige Zwecke verwenden wollen.