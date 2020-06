Golf: Hoffnung auf den Heimsieg

Mit dabei sind natürlich auch Österreichs Topspieler. Rot-weiß-roter Hoffnungsträger Nummer eins ist dabei sicherlich der Burgenländer Bernd Wiesberger. Mit seinem Sieg bei den Ballantine`s Championship in Südkorea vom April viel Selbstvertrauen getankt. Bestärkt durch die "beste Woche seines Lebens" will Wiesberger auch in Atzenbrugg glänzen.

Im Vorjahr war Wiesberger an selber Stelle Fünfter geworden und hofft auf diesem Ergebnis "aufbauen" zu können. "Ich hoffe diesmal weiter oben zu stehen", so 26-Jährige. Auftrieb gibt Wiesberger auch die Aussicht erstmals ein Turnier in den USA spielen, wobei es natürlich "der Traum jedes Golfers" sei, auf der PGA-Tour mitzumachen.