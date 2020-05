Wittmann legte sein Präsidenten-Amt zurück

Rund eineinhalb Jahre vor dem Ablauf der dritten Amtsperiode ist der 63-jährige Franz Wittmann als Präsident des Österreichischen Golfverbandes zurückgetreten. Sieben Jahre stand der ehemalige Rallye-Fahrer an der Spitze.

Die Neuwahl des neuen Präsidenten erfolgt bei der kommenden Mitgliederversammlung im Februar 2014. Bis dahin übernimmt lt. Statuten ÖGV-Vizepräsident Dr. Peter Enzinger interimsmäßig die Präsidentschaft.

„Meine ganze berufliche Kraft werde ich in Zukunft in die eigenen Golfclubs im Adamstal, in Maria Taferl und als Obmann des NÖ-Golfverbandes legen. Dabei hoffe ich, dass ein Quäntchen Freizeit für meine Familie in Reserve bleibt“, sagt der scheidende Präsident., der etwas überarbeitet war. „Das zuletzt angefallene Arbeitspensum im Golfverband war enorm hoch. Ich musste Prioritäten setzen. Auch als Verantwortung gegenüber meiner Gesundheit.“

Wer ihm an der Spitze nachfolgen könnte, steht noch nicht fest. Sein Sohn wird es wohl nicht. Der 29-jährige Franz jun. ist in die Fußstapfen des Vaters getreten und ebenfalls erfolgreicher Rallyefahrer.