Golf-Elite zu Gast im Föhrenwald

Acht Saisonsiegerinnen werden bei der achten Ausgabe der "Uniqa Ladies Open" im GC Föhrenwald in Wiener Neustadt abschlagen. Um den Siegerscheck von 30.000 Euro beim einzigen Event der Ladies European Tour in Österreich spielen ab Freitag zudem die dreifache Gewinnerin Laura Davies aus England und die schwedische Titelverteidigerin Caroline Hedwall.



Die 48-jährige Davis, die auf der Tour bei 79 Turniersiegen hält, plagt jedoch seit Monaten eine hartnäckige Achillessehnenverletzung. Für einige Spielerinnen ist das Turnier auch der finale Formcheck vor dem letzten Major-Event des Jahres. Für sie geht es unmittelbar nach Turnierende im Privatjet zu den British Open.



Was die österreichischen Spielerinnen angeht, so ruhen die Hoffnungen vor allem auf Stefanie Michl. Die Steirerin kommt mit zwei Top-Platzierungen nach Föhrenwald: Bei den German Open wurde Michl 13., Rang 14 belegte sie beim British Masters. Beste Platzierung einer Österreicherin beim Heim-Turnier war Platz 15 von Nicole Gergely (2009) und von Marina Stütz (2010).