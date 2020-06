Bernd Wiesbergers dritter Major-Streich

An Tiger Woods wird auch in Rochester kein Weg vorbeiführen. Im ehrwürdigen Oak Hill Country Club wird ab Donnerstag zum letzten Major-Golfturnier dieser Saison abgeschlagen. Der große Favorit beim Acht-Millionen-Dollar-Event ist einmal mehr der Weltranglisten-Erste aus den USA, der heuer bereits fünf Mal als Sieger vom Green spazierte.

Vier Mal hat Woods in Rochester bereits triumphiert, mit einem fünften Erfolg würde er zu den Rekordhaltern Walter Hagen und Jack Nicklaus (beide USA) aufschließen. Der letzte Major-Sieg des 37-Jährigen ist freilich schon eine Weile her ( US Open 2008), das Selbstvertrauen des 14-fachen Titelgewinners ist dadurch aber nicht geschmälert: „Ich war 14 Mal erfolgreich, Oak Hill wird hoffentlich die Nummer 15.“ Doch gerade der Ausgang der Majors hat sich in den vergangenen Jahren als sehr schwer prognostizierbar erwiesen: In den 22 Turnieren der höchsten Kategorie seit dem bisher letzten Erfolg von Woods gab es 19 verschiedene Sieger – nur Padraig Harrington (Irl), Phil Mickelson ( USA) und Rory McIlroy (Irl) haben je zwei Mal einen Siegerscheck eingestreift.