Die PGA-Tour lädt erstmals einen Österreicher ein

Bernd Wiesberger hat sein Ranking in der Golf-Weltrangliste in den jüngsten vier Wochen mehr als halbiert. Nach Platz zwei bei den Malaysian Open in Kuala Lumpur liegt der Burgenländer auf Platz 36 – der besten Platzierung in seiner Profi-Karriere. Die starken Leistungen in Abu Dhabi (6.), Katar (3.), Dubai (4.) und Kuala Lumpur haben Österreichs Nummer eins auch erstmals eine der raren Einladungen zur nordamerikanischen PGA-Tour eingebracht. Der Veranstalter der Northern Trust Open (6,7 Millionen Dollar) hat eine seiner acht Wildcards an den 29-Jährigen vergeben.

Wiesberger ändert daher sein Turnierprogramm, lässt die kleineren European-Tour-Bewerbe aus und schlägt ab 19. Februar in Kalifornien ab. Zwei Wochen später startet er bei den WGC Cadillac Championship in Miami. Für die lukrativen World-Golf-Championship-Events sowie für die vier Majors ist Wiesberger als Top-50-Spieler fix qualifiziert. Um eine dauerhafte Spielberechtigung auf der US-Tour zu erhalten, müsste Wiesberger am Ende der Saison in der FedEx-Cup-Rangliste unter die Top 125 kommen – in seiner derzeitigen Form nicht unmöglich.

Weniger gut läuft es weiterhin für Tiger Woods. Erstmals seit 1996 ist der US-Star aus den Top 60 gerutscht und liegt nur noch auf Platz 62. Am Wochenende hatte der 39-Jährige wegen Rückenschmerzen die erste Runde in San Diego abgebrochen. Wenn Woods sich nicht bis zum 2. März unter die besten 50 zurückspielt, muss er beim WGC-Turnier Anfang März in Miami zuschauen. Das Turnier konnte er bereits sieben Mal gewinnen.