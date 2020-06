Platz vier für Wiesberger in Dubai

Der Jänner in der Wüste hat sich für Bernd Wiesberger gelohnt. 68.363 Euro in Abu Dhabi, 132.685 in Katar und am Sonntag dank Platz vier in Dubai 82.908. Macht einen Monatslohn von 284.956 Euro.

Zählbares gibt es für den Burgenländer nicht nur am Konto, sondern auch in den Golf-Ranglisten. In der Saisonwertung der European Tour ist Wiesberger auf Rang elf vorgestoßen, in der Weltrangliste, die Montagfrüh erscheint, dürfte der 29-Jährige an die Top 50 anklopfen. Dieser elitäre Kreis ist für das erste Major-Turnier des Jahres im April, das Masters, qualifiziert. Bislang hat noch kein österreichischer Golfer in Augusta abgeschlagen.

Als Favorit wird dort Rory McIlroy antreten. Der nordirische Weltranglisten-Erste untermauerte seine Position mit dem Sieg in Dubai und 378.779 Euro Preisgeld.