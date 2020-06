Wiesberger dank Traumrunde auf Rang drei

Golfer Bernd Wiesberger hält die Hochform der vergangenen Wochen auch in Kuala Lumpur. Mit einer 66er-Traumrunde (-6) machte der Burgenländer am Freitag bei den Malaysian Open einen Sprung um 13 Plätze auf Rang drei. Der 29-Jährige liegt mit 136 Schlägen nach zwei Runden nur noch hinter dem Engländer Lee Westwood sowie dem Spanier Alejandro Canizares (je 133).

Dabei erwischte Wiesberger bei der mit 3 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung einen schlechten Start samt Bogey, holte mit drei Birdies auf den zweiten neun Löchern aber wieder gehörig auf. „Ich habe zwar wieder etwas verschlafen begonnen, aber es war heute ein sehr guter Tag. Ich bin in einer guten Position, fühle mich wohl und freue mich auf die nächsten zwei Tage. Eine kurze Pause wird mir dann aber guttun“, sagte Wiesberger.

Im vergangenen Jahr hatte Wiesberger in Kuala Lumpur den geteilten zweiten Platz belegt. Zuletzt hat er mit einer Serie von Spitzenplätzen in Abu Dhabi (6.), Katar (3.) und Dubai (4.) aufgezeigt. Als Nummer 48 der Welt befindet sich der Österreicher auf einem Karrierehoch. Sollte er in den kommenden Wochen unter den Top 50 bleiben, dürfte er auch an den hoch dotierten US-Turnieren teilnehmen.