1,5 Millionen Euro für die Stars der Lyoness Open

Das österreichische Turnier der European Tour wird auch in den nächsten fünf Jahren als Lyoness Open im Diamond GC in Atzenbrugg in Szene gehen. Verbunden mit der Verlängerung des Sponsorvertrages ist eine Anhebung des Preisgeldes des österreichischen Europa-Tour-Turniers um 500.000 Euro auf 1,5 Millionen.

"Wir haben es geschafft, das Turnier längerfristig auf der Europa-Tour zu positionieren", sagte Edwin Weindorfer, Geschäftsführer der Veranstalter-Agentur "emotion" erfreut. Das Plus an Preisgeld soll auch stärkere Spieler anlocken. Bernd Wiesberger, Österreichs Nummer 1, versucht als Botschafter des Turniers, Kollegen ins Tullnerfeld zu lotsen. Der Burgenländer will vor allem jüngere Spieler wie Matteo Manassero (It), Nicolas Colsaerts (Bel) und Joost Luiten (Nl/Sieger 2013) ansprechen. "Ich werde es schwerer haben, um den Sieg mitzuspielen, weil das Teilnehmerfeld immer besser wird", sagte der 29-Jährige, der das Turnier 2012 gewonnen hat und heuer Zweiter war.