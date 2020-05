Gold und Weltrekord für Lochte

Ryan Lochte hat bei der Kurzbahn-WM der Schwimmer in Istanbul für den ersten Weltrekord gesorgt. Der US-Amerikaner verbesserte bei seiner erfolgreichen Titelverteidigung über 200 Meter Lagen am Freitag in 1:49,63 Minuten seine zwei Jahre alte Bestmarke um 45 Hundertstelsekunden.

Es war Lochtes vierter Titel von Istanbul und sein insgesamt 18. bei einer Kurzbahn-WM. Mehr als drei Sekunden nach dem 28-Jährigen schlugen der Japaner Daiya Seto und Ungarns Serien-Europameister Laszlo Cseh an.