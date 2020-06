Gmunden gewinnt in Klosterneuburg

Die Gmundner Swans haben am Sonntag in der Hauptrunde 1 der Basketball-Bundesliga (ABL) mit einem 90:72 in Klosterneuburg den neunten Sieg in ihren vergangenen zehn Spielen geholt. Damit schlossen die Oberösterreicher nach Punkten zu Güssing und Kapfenberg auf. Die Güssinger können am Montag (19.00 Uhr) daheim gegen Meister Vienna wieder vorlegen.

Oberwart fixierte mit einem 73:62-Heimerfolg gegen Fürstenfeld endgültig Rang eins, geht damit als Nummer sieben ins Viertelfinal-Play-off.